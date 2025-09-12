Ремейк The House of the Dead 2 получит крутое физическое издание на Switch

Рельсовый шутер The House of the Dead 2: Remake получил свежий трейлер. Его посвятили новому будущему изданию Infect’Edition, которое как минимум некоторое время пробудет эксклюзивом Nintendo Switch. Физическая копия с игрой на картридже, уникальным «рукавом» и тремя карточками выйдет 7 ноября.

© кадр из игры

Увы, наполнение Infect’Edition показали лишь в конце ролика и без возможности его ближайшего рассмотрения. Большую часть трейлера занимают кадры игрового процесса: отстрел монстров и сражения с гигантскими боссами. Также можно увидеть кинематографические сцены.

Релиз ремейка The House of the Dead 2 состоялся 7 августа на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Игра повторила судьбу переосмысления первой части и получила смешанные отзывы в Steam. В них ругают техническое состояние, плохую озвучку и новую музыку, которая не дотягивает до саундтрека оригинала. При этом ремейк хвалят за возможность проникнуться ностальгией.

Вероятно, The House of the Dead 2 Remake смогла окупиться и даже удовлетворить ожидания издателя. Иначе объяснить решение выпускать премиальное физическое издание спустя несколько месяцев после релиза игры довольно трудно.