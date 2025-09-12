Вышел релизный трейлер Borderlands 4

Кооперативный лутер-шутер Borderlands 4 добрался до релиза на всех актуальных платформах.

К выходу авторы выпустили бодрый синематик-трейлер с основными действующими лицами.

Синопсис у детища студии Gearbox Software и издательства 2K следующий:

"Отправляйтесь на Кайрос в качестве одного из четырех новых Искателей Хранилища, стремящихся к богатству и славе. Овладевайте мощными Активными навыками, настаивайте свою сборку с помощью разветвленных Древ навыков и доминируйте над врагами благодаря динамичным двигательным способностям".

Критики встретили четвертый номерной выпуск франшизы Borderlands позитивно - на сайте-агрегаторе Metacritic (заблокирован в РФ) средний балл на момент написания данной заметки замер на отметке 84 из 100 на основе 64 рецензий.

При этом аудитория приняла новинку неоднозначно.

Пользовательский рейтинг в Steam со смешанными оценками отлетел в желтую зону - на данный момент он равен 60% на основе более 10 тыс. отзывов.