Escape from Tarkov получила обновление, исправляющее проблемы с ботами

Разработчики Escape from Tarkov выпустили техническое обновление, которое исправляет ряд проблем.

© кадр из игры

Боты больше не будут видеть противников через непрозрачные препятствия, время первичного и повторного обнаружения врага ботами увеличили. Теперь противники больше не будут целиться в голову, если не видели игрока больше 15 секунд.

Также скорректировали время прицеливания ботов после первичного обнаружения и угол обзора. Отмечается, что правки касаются противников на всех уровнях сложности, но не боссов.

Ранее сообщалось, что полноценный релиз Escape from Tarkov состоится 15 сентября. Анонс сопроводили трейлером и информацией о предстоящем большом патче, особенности которого пока не раскрываются. Игра появится в Steam, но точно неизвестно когда. Предполагается, что это событие совпадёт с релизом.