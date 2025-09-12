Escape from Tarkov получила обновление, исправляющее проблемы с ботами
Разработчики Escape from Tarkov выпустили техническое обновление, которое исправляет ряд проблем.
Боты больше не будут видеть противников через непрозрачные препятствия, время первичного и повторного обнаружения врага ботами увеличили. Теперь противники больше не будут целиться в голову, если не видели игрока больше 15 секунд.
Также скорректировали время прицеливания ботов после первичного обнаружения и угол обзора. Отмечается, что правки касаются противников на всех уровнях сложности, но не боссов.
Ранее сообщалось, что полноценный релиз Escape from Tarkov состоится 15 сентября. Анонс сопроводили трейлером и информацией о предстоящем большом патче, особенности которого пока не раскрываются. Игра появится в Steam, но точно неизвестно когда. Предполагается, что это событие совпадёт с релизом.