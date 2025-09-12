Рогалик Slay the Spire 2 отложили

Студия Mega Crit опубликовала сентябрьский дневник разработки Slay the Spire 2 — продолжение культового карточного рогалика. Изначально проект должен был выйти в раннем доступе Steam в конце 2025 года, однако релиз отложили до марта 2026-го.

© Чемпионат.com

Разработчики отметили, что для этого нет какой-то одной причины. Авторы просто хотят выпустить как можно более качественную игру, которая ещё на старте раннего доступа будет соответствовать ожиданиям аудитории.

После длительных обсуждений мы приняли решение перенести выход Slay the Spire 2 в ранний доступ на один из четвергов в марте 2026 года. Понимаем, что это не те новости, которых все ждали — нам и самим не терпится дать вам возможность попробовать игру! Изначально мы наметили релиз на конец 2025 года, но ошиблись в расчётах. Нам нужно ещё немного времени. Единой причины нет: где-то жизнь вставляет палки в колеса (благо, все живы-здоровы), где-то мы переборщили с хотелками добавить всякого классного. Если честно, игра пока не соответствует нашим стандартам.

Slay the Spire 2 — продолжение культового карточного рогалика, вышедшего в 2019 году. В ней необходимо забраться на самый высокий шпиль, пройдя множество комнат в трёх локациях, наполненных разными монстрами. Разработчики обещают, что в сиквеле будет куда больше героев, противников, карт, зелий и новых механик, однако о них мы узнаем уже ближе к релизу.