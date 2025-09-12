Switch получит Disney Miraness Fitness для тренировок с Микки Маусом

Состоялся анонс Disney Miraness Fitness — новой игры для Nintendo Switch, которая должна геймифицировать занятия физическими упражнениями и выйдет 11 декабря. Вместе с Микки Маусом игроки будут выполнять различные виды активностей: от развития мышц до танцев и расслабления с помощью йоги.

© кадр из игры

Механически геймплей прост — нужно повторять движения Микки Мауса, держа в руках контроллеры Joy-Con. По мнению разработчиков, это развеселит широкий круг людей, у которых будет больше стимулов развивать выносливость, увеличивать силу и просто расслабляться с помощью растяжки. При этом костюм Микки Мауса и задний фон на экране Switch будут меняться в зависимости от упражнения.

Для удержания интереса геймеры смогут открывать новые костюмы Микки. Для этого придётся проходить испытания. Также у игроков получится составить план тренировок и следить за количеством потраченных калорий. Удобно!

Разработкой Disney Miraness Fitness занимаются авторы Fitness Boxing, которая использует аналогичную концепцию и также доступна на Nintendo Switch. В 2018 году Fitness Boxing получила высокие оценки — игра точно не заменит фитнесс-зал, но сможет привести к здоровому и активному образу жизни.