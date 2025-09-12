Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, сентябрь 2025

Сентябрь в полном разгаре — релиз Hollow Knight: Silksong уже отгремел, и пришел черед Borderlands 4. А менее чем через две недели нагрянет Silent Hill f. Пока вы думаете, как лучше потратить деньги и свободное время, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

© EGS

В Epic Games Store раздают Ghostrunner 2: продолжение киберпанкового паркур-боевика от первого лица, где аугментированному самураю предстоит выбраться за пределы неонового мегаполиса, чтобы дать бой культу ниндзя. Игру разрабатывали не те же люди, что делали первую часть, но фанатам оригинальной Ghostrunner все равно стоит взглянуть на сиквел — он предлагает немало зрелищных моментов и интересных находок. Проект можно бесплатно забрать до 18 сентября.

© EGS

На раздачу в Epic Games Store также вышла Monument Valley II — сиквел, пожалуй, самой культовой мобильной головоломки 2010-х. Медитативный паззл от ustwo games развивает механики первой части, но в остальном идея примерно та же: это путешествие по причудливым геометрическим мирам, которым хочется любоваться, как картиной. Игру можно бесплатно добавить на аккаунт до 18 сентября.

© EGS

Неожиданно, но на этой неделе в Epic Games Store можно забрать аж три игры! Третья и последняя — low poly пошаговая стратегия The Battle of Polytopia. По словам самих разработчиков, она сочетает доступность более казуальных игр со стратегической глубиной серьезных 4Х-проектов. Игроку предстоит развивать собственное племя, контролировать карту, открывать новые земли, исследовать технологии и, конечно же, сражаться с соперниками. The Battle of Polytopia бесплатна до 18 сентября.

© EGS

В Steam вышла демоверсия Digimon Story Time Stranger — возможно, самой амбициозной игры по франшизе Digimon. По аналогии с последними Pokemon, Time Stranger — приключение в открытом мире, где игроку предстоит перемещаться между реальностью и цифровым миром дигимонов, чтобы разгадать тайну трагической катастрофы. К тому же, сохранения из демки можно будет перенести в релизную версию игры — заново качать понравившихся дигимонов не придется.