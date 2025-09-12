Все, что нужно знать про чемпионат мира по Valorant

Разбираем главное перед началом турнира.

С 12 сентября по 5 октября в Париже, в сердце французской столицы, состоится Valorant Champions 2025 — финальный и самый престижный турнир сезона в командном шутере по Riot Games.

Чемпионат возвращается в Европу после прошлогоднего ивента в Сеуле. В этот раз решающие матчи примет «Аккор Арена» — один из крупнейших стадионов Парижа, принимавший Олимпиаду, чемпионат мира по хоккею и десятки других спортивных турниров.

Призовой фонд Valorant Champions 2025 составляет внушительные $ 2,25 млн, и он будет разделён между всеми участниками. Победитель заберёт главный приз в размере $ 1 млн (более 80 млн рублей).

Кто играет на Valorant Champions 2025

Участие в главном турнире года примут 16 команд из четырёх основных регионов. Восемь прошли напрямую через региональные лиги VCT 2025: Stage 2:

Ещё восемь команд попали в Париж через систему Championship Points — сезонные очки, которые учитывали результаты Masters, Stage 1 и Stage 1 на протяжении всего сезона:

Главные фавориты Valorant Champions 2025

Сильнее всех в этом сезоне смотрится Paper Rex. Команда из Сингапура выиграла Masters Toronto и доказала, что её агрессивный стиль способен задавить даже самых подготовленных соперников. Fnatic, которая уступила PRX в финале, тоже остаётся среди главных претендентов на титул: европейцы умеют собираться в решающие моменты и стабильно держатся в топе.

Не стоит забывать и про китайцев. В прошлом году чемпионом стала EDward Gaming, и в 2025-м она снова претендует на высокий результат. Дисциплина и плотная игра на ретейках делают команду неприятным соперником для любого топа. За ней подтянулась и Bilibili Gaming, которая всё увереннее чувствует себя на международной арене.

В Америке выделяются Sentinels и G2. «Сенки» собрали звёздный ростер и постепенно выходят на пик формы. G2 действует аккуратнее, но у неё свой козырь — сыгранные структуры и хладнокровие в поздних раундах. У EMEA, кроме Fnatic, в бой пойдут Team Liquid и Team Heretics. Liquid во второй половине сезона прибавила и теперь выглядит цельно, а Heretics всегда славились умением обыгрывать фаворитов в длинных сериях.

Корея тоже в игре. DRX не всегда ярко стартует, но в тактической глубине и дисциплине им мало равных. А вот T1, как и RRQ, — типичный андердог, который может подпортить жизнь лидерам, если у его дуэлянтов пойдёт стрельба.

Шансы россиян на Valorant Champions 2025

Для наших болельщиков в Париже будет своя интрига. На чемпионате сыграют сразу пятеро россиян.

Тимофей Chronicle Хромов выступает за Fnatic и остаётся важнейшей фигурой команды: его клатчи и универсальность на разных агентах не раз вытаскивали Fnatic в плей-офф.

В Team Liquid сразу два игрока из России — Аяз nAts Ахметшин и Никита trexx Чередниченко. Ахметшин давно считается одним из лучших контроллеров мира, он идеально держит оборону и часто выигрывает время для тиммейтов. Никита добавил команде темпа и уверенности, что помогло Team Liquid в концовке сезона.

Илья something Петров из Paper Rex как раз демонстрирует агрессивный стиль игры. На VCT 2025: Pacific Stage 2, где его команда победила, Петров заработал MVP за мощные клатчи.

Наконец, Кирилл Cloud Нехожин из GIANTX — ещё один наш представитель. Его команда выдала мощный сплит, обыграла многих фаворитов и заслуженно едет на чемпионат. Для Cloud это шанс закрепиться в элите и показать, что российская школа Valorant конкурентоспособна и в Европе.

Формат и расписание Valorant Champions 2025

Турнир начнётся с группового этапа 12 сентября. 16 участников разделят на четыре группы по четыре команды. Формат — double-elimination: победители матчей проходят дальше, а проигравшие получают второй шанс в нижней сетке. Из каждой группы в плей-офф выйдут по две команды.

С 25 сентября стартует плей-офф. Здесь также используется классическая система double-elimination: только команда не вылетает после одного поражения, а падает в нижнюю сетку. Все серии будут проходить в формате best-of-3, за исключением финалов.

Гранд-финал пройдёт 5 октября в 14:00 мск.

Где смотреть Valorant Champions 2025

Официальные эфиры можно будет посмотреть бесплатно в Twitch, YouTube и на сайте VALORANT Esports, где за просмотр будут давать внутриигровые награды.

Riot Games также разрешает комьюнити-трансляции турнира. Поэтому матчи на своих каналах будут комментировать и популярные стримеры — например, TenZ (бывший игрок Sentinels) или tarik.