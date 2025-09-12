В Китае внук почтил память бабушки, сделав про нее игру, пишет South China Morning Post.

Простая пиксельная игра Grandma, созданная 32-летним разработчиком из Уханя Чжоу Ичэном, вызвала большой отклик в сети. Бесплатный проект, доступный на платформе распространения игр, уже тронул сердца тысяч пользователей.

Игрокам предлагается выполнить несколько заданий по уходу за пожилой женщиной, получившей травму после падения. Нужно готовить еду, покупать любимые напитки, катать героиню в инвалидном кресле и помогать ей с купанием. В финале бабушка благодарит игрока, а затем ее уносит гигантская птица.

Мини-игра длится всего пять минут и стилизована под консоль Game Boy, популярную в Китае в 1990-х годах. По словам Чжоу, он посвятил проект своей бабушке, которой не стало в 2024 году.

«Меня воспитывали бабушка и дедушка. Она всегда была сильной и улыбчивой», — рассказал мужчина.

Сначала Чжоу не планировал публиковать игру, считая историю слишком личной. Однако фотографии проекта, выложенные в интернет, неожиданно вызвали широкий интерес и поддержку.

«Это самая простая, но самая человечная игра», — пишут пользователи.

