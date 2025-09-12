Блогер провел 18-месячный тест OLED-монитора и поделился результатом

Автор YouTube-канала Monitors Unboxed представил промежуточные результаты 18-месячного эксперимента по изучению деградации OLED-дисплеев при экстремальной нагрузке. Тестируемая 32-дюймовая 4K QD-OLED-панель MSI MPG 321URX отработала более 4 тыс. часов, и лишь на этом этапе начали проявляться первые заметные признаки выгорания, сообщает 3DNews.

По данным исследователя, условия испытаний значительно превышают сценарии обычного использования: монитор в 95% случаев применялся для отображения статического контента и рабочих задач, практически без игр и видео. При этом блогер сознательно игнорировал рекомендации производителя, запуская компенсационный цикл пикселей реже, чем предписано — раз в восемь часов вместо четырех.

Согласно отчету, в период между 12-м и 18-м месяцами эксплуатации усилились артефакты на однородных темно-серых изображениях. Основными проявлениями стали едва различимая вертикальная линия по центру экрана и тень в нижней части дисплея в области панели задач Windows. В то же время образы символов приложений на панели не выгорели.

Анализ показал, что сильнее всего пострадали зеленые субпиксели, тогда как красные сохранили стабильность. Цветовой баланс сместился в сторону более теплого оттенка: с 6450K до 6350K за первый год эксплуатации, после чего изменений не наблюдалось. Максимальная яркость на уровне 243 нит осталась неизменной с момента запуска теста.

Monitors Unboxed отмечает, что выявленные дефекты могут быть заметны при работе в приложениях с темно-серым интерфейсом, но в повседневных сценариях серьезных проблем для пользователей не создают. По оценке эксперта, зафиксированная степень деградации сопоставима с результатом трех и более лет интенсивного смешанного использования.

