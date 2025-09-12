Wales Interactive объявила о выходе Dead Reset на PC, Mac, PS, Xbox, Switch и Android. Это интерактивный хоррор-фильм с хорошими отзывами прессы.

© кадр из игры

Самая очевидная ассоциация, которая приходит на ум после просмотра релизного трейлера, — фильм «Чужой» (1979). По сюжету, хирурга Коула Мейсона против воли доставляют на некий подводный объект, где он должен извлечь из пациента существо-паразита. Вам придется выстраивать отношения с другими людьми «на объекте», делать выборы и постоянно умирать в попытках выбраться. В игре четыре концовки.