Вышел сюжетный трейлер игры Towa and the Guardians of the Sacred Tree

Студия Brownies inc. и издательство Bandai Namco выпустили сюжетный трейлер своей грядущей игры Towa and the Guardians of the Sacred Tree.

В ролике раскрывается достаточно банальная завязка истории - древние силы тьмы пробудились, и главная героиня Това объединяет стражей священного дерева, чтобы дать отпор потустороннему злу и защитить родную деревню.

Визуальная часть проекта выполнена в аниме-стилистике, в основе сеттинга - мифология различных азиатских культур, а жанрово авторы определяют свою работу как роуглайт-приключение.

Релиз на ПК и консолях состоится уже на следующей неделе - 19 сентября.

В российском сегменте онлайн-магазина Steam по предварительному заказу новинка в стандартном издании оценена в 2149 руб. Deluxe-версия - 2849 руб.