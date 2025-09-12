Для игры Elden Ring Nightreign представлен режим повышенной сложности

Студия FromSoftware добавила в свою и без того хардкорную игру Elden Ring Nightreign режим повышенной сложности, получивший название Deep of Night.

Основные нововведения разработчики обозначили в обзорном трейлере.

В свежем апдейте геймеров ждут значительно более сильные по сравнению с обычными противники и боссы, уникальные реликвии и оружие с мощными бафами по характеристикам, но со "штрафными" эффектами.

Режим входит в состав обновления, запланированного на 11 сентября.

Релиз Elden Ring Nightreign состоялся в мае прошлого года - на данный момент рейтинг многопользовательского проекта в Steam составляет 83% на основе почти 100 тыс. отзывов.