Названа дата проведения следующей большой презентации Nintendo

Японская компания Nintendo объявила, что следующая масштабная презентация Direct пройдет 12 сентября.

Старт намечен на 16:00 по московскому времени.

Ожидаемая длительность - примерно час.

Никаких предварительных анонсов не заявлено, но среди сетевых инсайдеров курсирует информация, что может состояться подробный показ Metroid Prime 4 с оглашением даты релиза.

Кроме того, трансляция будет вестись за день до 40-й годовщины Super Mario Bros., поэтому, вероятно, могут последовать апдейты по франшизе про знаменитого усатого водопроводчика.

