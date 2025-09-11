Названа дата проведения следующей большой презентации Nintendo
Японская компания Nintendo объявила, что следующая масштабная презентация Direct пройдет 12 сентября.
Старт намечен на 16:00 по московскому времени.
Ожидаемая длительность - примерно час.
Никаких предварительных анонсов не заявлено, но среди сетевых инсайдеров курсирует информация, что может состояться подробный показ Metroid Prime 4 с оглашением даты релиза.
Кроме того, трансляция будет вестись за день до 40-й годовщины Super Mario Bros., поэтому, вероятно, могут последовать апдейты по франшизе про знаменитого усатого водопроводчика.
