В следующем патче Helldivers 2 могут «понерфить» жестких врагов

Масштабное обновление Into The Unjust для Helldivers 2 с мирами-ульями оказалось поистине хардкорным. Судя по всему, игрокам не помогает даже мощная винтовка из варбонда Dust Devils. Какое решение проблемы видят геймеры? Они хотят ослабить чрезмерно мощных противников, причём разработчикам уже передали пожелания.

© кадр из игры

Об этом рассказал менеджер по взаимодействию с сообществом студии Arrowhead. Он заявил, что на этой неделе геймеры могут не ждать нового патча, но разработчики уже вовсю трудятся над следующим обновлением (одна из теорий фанатов гласит, что оно может выйти 16 сентября). Причём им передали «много отзывов» о чрезмерной силе Дракоракана (Dragonroach) и меха автоматонов. Причём летающего Дракоракана ругают за возможность убить игроков всего одним плевком своего яда.

Будет неудивительно, если Arrowhead действительно прислушается к игрокам и ослабит надоедливых противников. Ранее глава студии Шамс Джорджани говорил, что находится «в одной лодке» с игроками и зарабатывает супер-кредиты на все варбонды сам, а не получает их с помощью привилегий. Также авторы повысили приоритет снижения размера шутера на PC.

Напомним, что в августе Helldivers 2 вышла на Xbox Series, из-за чего совокупный тираж игры мог приблизиться к 18 миллионам копий.