Блогер нашел способ продлить работу Nintendo Switch 2 без подзарядки

Ютубер с ником naga радикально подошёл к решению проблемы с недостаточно выносливым аккумулятором Nintendo Switch 2.

© кадр из игры

Обладатели портативок уже неоднократно жаловались на нехватку ресурса. Говорили, что консоль быстро разряжается, даже когда находится в режиме ожидания с множеством отключенных функций.

Naga взял свою консоль и устроил ей апгрейд. Он вскрыл Switch 2 и заменил стандартную батарею в 5220 мАч на аккумулятор ёмкостью 8000 мАч. Чтобы вернуть корпус на место, пришлось, что называется, поработать напильником.

Результат, по словам ютубера, вполне заметен. В Cyberpunk 2077 (в режиме 40 Гц) время работы с новым аккумулятором получилось больше примерно на час.

В сообществе, конечно, метод Naga оценили, но всё-таки советуют не косплеить «Очумелые ручки» и подождать, когда Nintendo решит проблему обновлениями.