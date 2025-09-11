Warhammer 40,000: Space Marine 2 получил хотфикс с правками баланса

Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 выпустили хотфикс, который вносит изменения в баланс и правит некоторые ошибки.

© кадр из игры

В PvE для боевого топора поменяли местами перки Slash Momentum и Discharge, урон от вихря увеличили на 60%, а его радиус увеличили. Также на 66% процентов увеличили урон от «Силового шага». Изменения коснулись и ножа Heroic Combat Knife «Power Gladius», который теперь получает дополнительный урон за идеальное уклонение, увеличенный до 120%.

Также исправили ошибки, связанные с некоторыми неигровыми персонажами, перком «Месть императора», недочёты локализации и баг, при котором возникал чёрный экран.

С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

В начале сентября Warhammer 40,000: Space Marine 2 получила большое обновление с новыми режимами и картами. Планы на развитие игры разработчики расписали надолго.

Напомним, что релиз Warhammer 40,000: Space Marine 2 состоялся 9 сентября 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.