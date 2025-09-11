Авторы ремастера Final Fantasy Tactics раскрыли главные трудности

В этом месяце игроки наконец увидят переиздание Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles для современных платформ и с множеством улучшений. Геймдиректор Кадзутоё Маэхиро и арт-директор Хироси Минагава вновь пообщались с журналистами для обсуждения грядущего возрождения классики. Если в прошлый раз они допустили появление новых ремастеров, то теперь высказались о множестве других тем.

© кадр из игры

Разработчики рассказали, что идея переиздания Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles пришла им в голову после игры в оригинал несколько лет назад. Хоть в этом году пошаговой RPG исполнилось 28 лет, её дизайн и сюжет продолжают оставаться великолепными. Одна из целей обновлённой версии — донести Final Fantasy Tactics до современной аудитории.

По мнению геймдиректора, многие затрагиваемые в сюжете социальные темы актуальны и сегодня — они смогут «найти отклик» среди игроков. При этом без весомых дополнений и правок сценария не обошлось. Также это касается улучшения интерфейса и других элементов, которые пришли в соответствие с актуальными тенденциями и технологиями. Для старых фанатов же будет классический режим.

Чем ещё сможет похвастаться Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, так это полноценной озвучкой. Для разработчиков было сложной задачей подобрать правильные голоса героям, ведь многие фанаты придумали их в своей голове во время прочтения диалогов. Для решения этого вопроса разработчики консультировались с оригинальным сценаристом, а также учитывали мнения игроков.

А вот арт-директор должен был «сохранить грань» между стилем оригинальной версии времён первой PlayStation и возможностями современных технологий. Также при создании визуальной составляющей учитывались потребности разных геймеров: кто-то будет проходить Final Fantasy Tactics на небольшом экране Nintendo Switch, другие же подключатся к телевизору. В каждом из этих случаев стиль и восприятие игры должны оставаться одинаковыми.

Релиз переиздания Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles состоится 30 сентября на PC, PlayStation, Xbox Series и Nintendo Switch. Ранее разработчики опубликовали стартовый ролик игры.