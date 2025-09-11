GamesVoice выпустила обновленную русскую озвучку Borderlands 2

GamesVoice выпустила обновлённую версию русской озвучки Borderlands 2 — самой игры и нескольких дополнений:

© кадр из игры

«Капитан Скарлетт и её пиратское сокровище»

«Как Маркус спас День наёмника»

«Кровавый урожай Т. К. Бахи»

«Налёт на Цифровой Пик».

Найти озвучку можно по ссылке. И основную игру, и указанные DLC можно пройти от начала и до конца полностью на русском языке.

«Также в новой версии сопоставлены субтитры, добавлен перевод названий мест на карте, адаптированы видеоролики и загрузочные экраны, внесено много исправлений и доработок в тексты. Можно играть!» Дубляж присутствует и в других дополнениях, но пока частичный. Работа над ними продолжается. А сбор донатов на текущей неделе может помочь ускорить озвучку дополнения «Мистер Торрг устраивает месилово».

GamesVoice продолжает работу и на другими проектами:

озвучка Clair Obscur: Expedition 33 — её надеются завершить до конца 2025 года. Деньги на локализацию собрали с запасом;

озвучка Max Payne 3 — вряд ли она будет готова в 2025 году;

озвучка Grand Theft Auto: San Andreas — «новости не ранее конца года»;

русская озвучку всех оставшихся песен в Alan Wake 2.

Тем временем фанаты серии Borderlands готовятся к релизу четвёртой части — уже 12 сентября. Обзоры журналистов ожидаются сегодня.