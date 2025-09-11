Silent Hill f привезут на стенд Konami на Tokyo Game Show 2025
Компания Konami представила свой лайнап на выставку Tokyo Game Show 2025.
Само собой, гостям покажут материалы, связанные с Silent Hill f, а также Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Также Konami привезёт бейсбольный и футбольный симуляторы, Super Bomberman R 2 и несколько других игр. Помимо оригинальных продуктов, Konami продемонстрирует и работы партнёров.
Напомним, что Tokyo Game Show 2025 пройдёт с 25 по 28 сентября. Участие в выставке примут такие компании, как Bandai Namco Entertainment, Capcom, Electronic Arts, Konami Digital Entertainment, Koei Tecmo, SEGA, Ubisoft, Microsoft и другие.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater вышла 28 августа на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Игроки жаловались на проблемы с оптимизацией, но встретили игру тепло. Критики же назвали её «верным» и «уважительным» ремейком.
Silent Hill f выйдет 25 сентября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Специалисты Digital Foundry ранее поделились мнением об игре, а датамайнеры узнали, что для предзагрузки на PlayStation 5 понадобится более 35 ГБ.