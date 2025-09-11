В РФ стали чаще донатить на онлайн-игры

В августе было зафиксировано двукратное увеличение среднего чека на оплату зарубежных онлайн-игр и сервисов, а также пополнение игровых кошельков. Это свидетельствует о переходе от частых микроплатежей к более крупным покупкам, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе «Почты Mail».

Основными направлениями расходов стали Steam, Roblox, PlayStation и нейросетевые сервисы. Эти категории удерживали лидерство на протяжении всего лета, а в августе средний чек по ним вырос дополнительно на 15%.

«Повышение интереса к цифровым товарам говорит о заметном изменении в поведении пользователей: они все чаще делают осознанные покупки, выбирая качество и ценность вместо количества. Такие показатели отражают не просто интерес к развлечениям, но и готовность инвестировать в цифровой опыт и новые технологии», — считает руководитель продуктового направления «Покупки Mail» Александр Суровов.

По словам директора по продукту RuStore Олега Афанасьева, с начала года пользователи пополнили игровые аккаунты через платформу более чем на 50 млн руб. По объему донатов лидируют азиатские проекты — около 15% средств пришлось на PUBG, еще 10% совокупно распределились между Mobile Legends и Genshin Impact.

Кроме того, россияне активно покупают eSIM для доступа в интернет за рубежом. Наибольшим спросом пользовались направления Турция, Таиланд и Китай. Львиная доля продаж пришлась на Турцию — 70% всех транзакций.

Ранее сообщалось, что в Северной Корее заработал первый компьютерный клуб.