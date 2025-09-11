Для Steam вышло масштабное обновление

Valve выпустила крупное обновление для клиента Steam на настольных компьютерах и портативной консоли Steam Deck. Ряд новых функций ранее проходил этап публичного тестирования.

© Газета.Ru

Так, в настольном режиме Steam появилось новое меню настроек доступности. Оно включает режим высокой контрастности, опции уменьшения анимации и регулировки масштаба интерфейса. Для ряда элементов интерфейса добавлены аннотации, упрощающие взаимодействие пользователей с платформой.

Вместе с тем была улучшена работа внутриигрового оверлея, исправлены проблемы с отображением шрифтов и элементов интерфейса при масштабировании дисплея свыше 100%, реализовано масштабирование для «Монитора производительности», который теперь показывает температуру процессора в Windows и Linux. Отмечается, что в Windows для этого используется драйвер ядра, который при необходимости можно отключить.

В свойствах игр появился раздел «Кастомизация», позволяющий изменять оформление страниц и задавать альтернативные названия для сортировки в библиотеке.

Среди прочего были устранены ошибки в работе уведомлений, скриншотов, загрузок, библиотеки и списка друзей, обновлены музыкальный плеер и браузер саундтреков.

Разработчики также обновили дизайн страницы игр в магазине: они стали шире и адаптированы для отображения на больших мониторах. Подробнее обо всех изменениях можно узнать на сайте Steam.

Ранее китайцев взбесила локализация хитовой игры Hollow Knight: Silksong.