Новый мощный мини-компьютер iRU получил Ryzen 9 и DDR5

Российская компания iRU представила обновлённый компактный компьютер Tactio 525. Новинка получила топовый процессор AMD Ryzen 9 6900HX и современную память DDR5, что делает устройство подходящим не только для офисных задач, но и для более требовательных сценариев.

Неттоп работает на базе восьмиядерного чипа с частотой до 4,9 ГГц. Встроенная графика AMD Radeon 680M поддерживает 12 вычислительных блоков с частотой до 2400 МГц. В максимальной конфигурации предусмотрено 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельный накопитель NVMe SSD объёмом 1 ТБ.

Корпус устройства имеет размеры 128×41×128 мм. Благодаря небольшим габаритам компьютер можно разместить за монитором или закрепить на стене при помощи VESA-крепления.

Для подключения периферии предусмотрен широкий набор интерфейсов: шесть портов USB 3.1 Type A, один USB Type-C, разъёмы DisplayPort и HDMI, сетевой порт RJ-45 с поддержкой Gigabit Ethernet, а также аудиовыходы.

Производитель сохранил возможность апгрейда без потери гарантии. Базовый срок обслуживания составляет год, но его можно продлить до пяти лет. Кроме того, пользователям доступна круглосуточная поддержка и сеть сервисных центров более чем в ста городах России.