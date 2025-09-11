Стартовал прием заявок на пятый сезон акселератора "Фабрика видеоигр" от Агентства креативных индустрий Москвы.

© Российская Газета

Прием продлится с 11 по 29 сентября. Участниками акселератора могут стать как опытные студии, так и начинающие команды.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе организации, подать заявку на сайте Агентства могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые, занимающиеся разработкой видеоигр.

Экспертное жюри отберет не менее 20 лучших проектов. Участников ждёт интенсивная программа: индивидуальные консультации, менторство, доступ к специализированной онлайн-образовательной программе, а также помощь в доработке игр. Финалом станет питчинг проектов перед инвесторами 27 ноября, где команды смогут получить финансирование для дальнейшего развития.

За три предыдущих сезона участники разработали 60 пилотных версий игр.

Лучшие проекты получили финансирование на сумму свыше 150 миллионов рублей и готовятся к релизу на новых рынках.