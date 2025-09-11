В Северной Корее заработал первый компьютерный клуб

В столице Северной Кореи начал работу первый компьютерный клуб, где пользователям доступны игры и национальный интранет. Как сообщает Daily NK со ссылкой на источники, аналогичные заведения планируется открыть также в Восане, Синыйджу и Хамхыне.

По данным Центрального телеграфного агентства Северной Кореи, объект рассчитан на 300 мест. Основными посетителями клуба будут учащиеся старших классов и студенты. Для входа необходимо предъявить удостоверение личности или студенческий билет и зарегистрироваться в журнале посещений.

Стоимость одного часа работы составляет 5 тыс. северокорейских вон (около 470 руб.). Также доступны месячные абонементы в электронном формате. Оплата принимается наличными картами и электронными кошельками.

Клуб оснащен компьютерами с установленными простыми играми — симуляторами гонок и скачек, а также одобренными властями медиаматериалами. Помимо этого, посетители могут воспользоваться доступом к государственному интранету. Дополнительно предлагаются услуги заказа еды, напитков, печати и ксерокопии. Часть доходов направляется в Социалистическую патриотическую молодежную лигу.

Отмечается, что вся активность пользователей проходит под строгим контролем. Сотрудники отслеживают логи устройств, используют систему удаленного наблюдения за экранами и проводят регулярные обходы. При выявлении «политически проблемного» поведения информация передается руководству. Проверки также осуществляют представители полиции и госбезопасности.

