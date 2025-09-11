Системные требования Football Manager 26

Студия Sports Interactive представила системные требования Football Manager 26 — новой части культового футбольного симулятора. Это первая игра во франшизе на движке Unity, поэтому для запуска игры понадобится более мощный компьютер, чем раньше.

Так, в минимальные системные требования вошла сборка с процессором Intel Core i3-5300 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 960. Для комфортной игры потребуется Intel Core i5-9600 с NVIDIA GeForce RTX 2060.

Минимальные системные требования Football Manager 26

  • Операционная система: Windows 10/11
  • Процессор: Intel Core i3-5300 или AMD FX 4100
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon R9 380
  • Оперативная память: 4 ГБ
  • Место на диске: 20 ГБ

Рекомендуемые системные требования Football Manager 26

  • Операционная система: Windows 10/11
  • Процессор: Intel Core i5-9600 или AMD Ryzen 5 2600
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 2060 или AMD Radeon RX 5600 XT
  • Оперативная память: 12 ГБ
  • Место на диске: 20 ГБ.

Релиз Football Manager 26 состоится 4 ноября на ПК и консолях PlayStation 5 и Xbox Series.