Системные требования Football Manager 26
Студия Sports Interactive представила системные требования Football Manager 26 — новой части культового футбольного симулятора. Это первая игра во франшизе на движке Unity, поэтому для запуска игры понадобится более мощный компьютер, чем раньше.
Так, в минимальные системные требования вошла сборка с процессором Intel Core i3-5300 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 960. Для комфортной игры потребуется Intel Core i5-9600 с NVIDIA GeForce RTX 2060.
Минимальные системные требования Football Manager 26
- Операционная система: Windows 10/11
- Процессор: Intel Core i3-5300 или AMD FX 4100
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon R9 380
- Оперативная память: 4 ГБ
- Место на диске: 20 ГБ
Рекомендуемые системные требования Football Manager 26
- Операционная система: Windows 10/11
- Процессор: Intel Core i5-9600 или AMD Ryzen 5 2600
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 2060 или AMD Radeon RX 5600 XT
- Оперативная память: 12 ГБ
- Место на диске: 20 ГБ.
Релиз Football Manager 26 состоится 4 ноября на ПК и консолях PlayStation 5 и Xbox Series.