В сентябре в PS Plus добавят WWE 2K25

Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже 16 сентября абонентам сервиса станут доступны семь новых тайтлов, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к ещё одному проекту.

Среди главных игр месяца выделяются бойцовский симулятор WWE 2K25, японская ролевая игра Persona 5 Tactica и фантастическое приключение The Invincible. Следующее пополнение линейки ожидается в середине октября.

Новые игры в PS Plus Extra в сентябре 2025 года

WWE 2K25

Persona 5 Tactica

Green Hell

Fate/Samurai Remnant

Crow Country

The Invincible

Conscript.

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в сентябре 2025 года

Legacy of Kain: Defiance.