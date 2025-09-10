Как пройти через Мглу в Hollow Knight: Silksong

Мгла — пожалуй, самая необычная локация в Hollow Knight: Silksong. У нее нет карты, точного маршрута и какой-то заранее понятной конечной цели. Портал PC Gamer рассказал, в чем секрет Мглы и как пройти через туманы, не плутая.

© Steam

Прежде всего, у Мглы нет карты. Вообще. Попасть в эту локацию можно через Желчноводье, если пройти по пути слева от пункта быстрого перемещения, или через верх Тропы грешников. Но карту вы не получите в любом случае.

Для того, чтобы ориентироваться во Мгле, нужно пользоваться маленькими мотыльками, которые встречаются в каждой комнате. Сыграйте им на игле в течение пары секунд — и они улетят к правильному выходу из комнаты. Мгла протягивается примерно на четыре или пять комнат, включая один маленький коридор-передышку.

По Мгле разбросаны множество ловушек, от шипов, которые выстреливают из пола и потолка, до капканов. Платформинг тоже не самый простой — лучше не падать вниз в бездну, потому что иначе Хорнет окажется в самом начале маршрута.

Помимо этого, это единственная зона, где обитают призраки — достаточно опасные враги. Если они схватят Хорнет, то игрок не только получит урон, но и потеряет часть шелка. Их лучше убивать, атакуя в прыжке, когда они разгоняются для нападения.

Шелк — в принципе редкий ресурс во Мгле, но вы всегда получите полную катушку, уничтожив собственный кокон после смерти, а в некоторых комнатах можно найти катушки, которые немного заполнят шкалу. Пройдя через Мглу, вы достигнете следующей локации, где вас будет ждать босс.