Сотрудник Microsoft Раймонд Чен рассказал, почему в Windows 95 не было спящего режима. Об этом он сообщил в блоге на сайте компании.

Ветеран корпорации, который пришел в Microsoft больше 30 лет назад, рассказал, что изначально в Windows 95 планировался спящий режим. Инженеры фирмы написали для него специальную программу, но его так и не добавили в операционную систему (ОС). Спустя десятилетия Чен раскрыл тайну создания Windows.

Спящий режим был предназначен для экономии энергии — особенно это было важно в случае работающих на Windows ноутбуков. Программисты написали для процессоров инструкцию HLT, которая останавливала выполнение команд до вмешательства пользователя — например, нажатия клавиши. Однако производители некоторых компьютеров не смогли реализовать поддержку HLT правильно, из-за чего их устройства переходили в спящий режим, но не возвращались из него. В итоге из-за проблем совместимости HLT удалили из ОС.

При этом Раймонд Чен отметил, что эта функция была очень важной. Он привел в пример сторонних инженеров, которые говорили: «Не могу поверить, что в Microsoft настолько глупые специалисты, что они не могли добавить эту опцию». Однако если бы эту функцию реализовали, то сбои на многих компьютерах возникали бы постоянно.

В заключение Чен добавил, что в будущих ОС появились более продвинутые инструкции — например, MWAIT (Monitor Wait). С ними удалось снизить потребление энергии максимально. Однако в 1995 году, когда разрабатывали Windows 95, таких технологий еще не было.

В конце августа Microsoft объяснила, чем отличаются различные версии обновлений Windows друг от друга.