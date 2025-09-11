В Fortnite добавят Джона Сину из «Миротворца» с культовым танцем

Появилось первое изображение Джона Сины из сериала «Миротворец» в популярной онлайн-игре Fortnite. Инсайдеры обнаружили героя в файлах проекта.

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite Soul.

Так, в игре появится скин самого Миротворца, а также игрушечный орёл-рюкзак. Кроме того, игроки смогут пользоваться эмоцией, которая копирует танец из вступительного ролика второго сезона шоу. Когда герой станет доступен в Fortnite, официально не сообщалось.

Ранее шоураннер сериала «Миротворец» и глава студии DC Джеймс Ганн заявлял о появлении персонажа в игре. Добавление героя связано с выходящим вторым сезоном шоу, премьера которого состоялась на HBO Max 21 августа.