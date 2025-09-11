Лавкрафтовский бумер-шутер Forgive Me Father 2 получил дату релиза на консолях

Студия Byte Barrel и издательство Fulqrum Publishing объявили, что их игра Forgive Me Father 2 выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S через пару недель - 23 сентября.

© Российская Газета

Проект позиционируется авторами как ретро-шутер в сеттинге, основанном на произведениях Говарда Филлипса Лавкрафта.

Изначально он вышел в октябре 2023 года в Steam в формате раннего доступа.

Профильная пресса и аудитория приняли игру положительно - на площадке компании Valve пользовательский рейтинг за все время составляет 84% на основе почти 2 тыс. отзывов.