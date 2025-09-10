Мультяшная гонка Garfield Kart 2 – All You Can Drift добралась до PC и консолей

На PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch состоялся релиз Garfield Kart 2 – All You Can Drift — новой гонки про знаменитого кота Гарфилда и других забавных персонажей. Игроки возьмут их под управление и смогут отправиться в заезды на картах по трём красочным мирам: пиратскому, ковбойскому и детективному.

© кадр из игры

Гонки можно устраивать в компании из восьми человек в онлайн-режиме, а также с четырьмя игроками в одной комнате с помощью разделённого экрана. Однако одной из главных особенностей игры можно назвать прокачку карта. Машинам можно выбирать колеса, бамперы и другие детали, а также раскрашивать их по своему вкусу.

Все эти особенности наглядно демонстрирует релизный трейлер. В нём показывают и разнообразные трассы, и геймплей на картах в роли мультяшных героев.

Увы, пока у Garfield Kart 2 – All You Can Drift не пользовательских обзоров в Steam, да и журналисты не обратили особого внимания на новинку (либо же не получили ключи до релиза игры). При этом пик онлайна составил 53 человека вскоре после релиза (возможно, вырастит в ближайшие часы).

За Garfield Kart 2 взялись разработчики из Eden Games. Из подобных игр студия выпускала Smurfs Kart 2023 года — тогда игра получила смешанные оценки. Возможно, в случае с «Гарфилдом» авторы гонки прислушались к претензиям игроков.