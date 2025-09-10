Билеты на музыкальный концерт по Clair Obscur: Expedition 33 моментально раскупили

Разработчики из Sandfall Interactive рассказали об успехах грядущего концерта A Painted Symphony, который посвящён музыке из Clair Obscur: Expedition 33. Как оказалось, все билеты для французского тура были моментально распроданы. Лишь 11 сентября появится дополнительная ограниченная партия билетов на выступление в Париже.

© кадр из игры

И это не единственный сюрприз. Авторы Clair Obscur: Expedition 33 уже работают над тем, чтобы провести мировой концертный тур в 2026 году. Наверняка музыку из ролевой игры получится услышать в крупных городах Европы и США, однако все подробности появятся позднее.

А ранее студия Sandfall Interactive раскрыла, что Clair Obscur: Expedition 33 — это лишь начало полноценной франшизы. В дальнейшем поклонники могут ждать новых историй в знакомом мире.

Концертный тур Clair Obscur: Expedition 33 будет проходить в разных городах Франции в конце октября. Однако те, кто не попадут на шоу, могут продолжать наслаждаться цифровой версией саундтрека игры. Игромания выделила 15 по-настоящему волшебных треков из «Экспедиции», которые не оставят равнодушными фанатов игрового искусства.