Современные части и ремейки Resident Evil должны выйти на Nintendo Switch 2

Инсайдер Dusk Golem дополнил свою раннюю информацию о том, что Capcom всерьёз настроена портировать на Nintendo Switch 2 игры на движке RE Engine. Якобы работа в этом направлении ведётся уже некоторое время, причём грядущая Resident Evil Requiem тоже имеет шансы выйти на гибридной консоли.

© кадр из игры

Догадка Dusk Golem гласит, что порт Resident Evil 7 на Nintendo Switch 2 могут анонсировать на ближайшем шоу Nintendo Direct — ходят слухи, что трансляция пройдёт на этой неделе. Инсайдер «несколько раз слышал», что также порты получат все остальные актуальные части Resident Evil:

Resident Evil 2 (2019);

Resident Evil 3 (2020);

Resident Evil Village;

Resident Evil 4 (2023).

Ранее Capcom выпускала некоторые свои современные игры на первом поколении Switch, вроде Resident Evil 7, но тогда это были лишь версии с потоковой передачей из «облака». На Nintendo Switch 2 порты будут работать нативно и использовать мощности железа консоли.

Отметим, что на Nintendo Switch 2 уже выходила Street Fighter 6. Файтинг на движке RE Engine продался тиражом свыше пяти миллионов копий и наверняка был пробой пера для Capcom, которая оценивала показатели игры на новой платформе.