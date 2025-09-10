Гендиректор Atari назвал главным конкурентом компании бесплатные игры

Генеральный директор Atari Уэйд Розен рассказал, с кем компании придётся бороться за влияние на рынке видеоигр.

© кадр из игры

По словам Розена, ретро-игры сталкиваются с проблемой, которая больше не сказывается на производителях крупных проектов. Одним из основных конкурентов для продукции Atari являются бесплатные игры. Он считает, что для победы в этом противостоянии нужно задумываться не просто делать свою работу, но и думать над тем, как сделать конечный результат более понятным и привлекательным для покупателя. Люди, заявляет Розен, должны понимать, за что они отдают деньги.

«Люди, безусловно, будут платить за то, что делает их жизнь лучше, проще и насыщеннее. Именно к этому мы и стремимся. Как сделать так, чтобы людям захотелось платить за то, что они, вероятно, могли бы получить незаконным путём, причём довольно легко?», — сказал гендиректор Atari.

При этом он отметил, что даже в сфере ретро-игр у Atari огромная конкуренция. Розен опасается, что слишком активное развитие этой части индустрии приведет к тому, что люди попросту потеряют к ней интерес.

Также Розен в интервью признался, что считает ИИ угрозой для производителей видеоигр. По его мнению, нейросети способствуют тому, что рынок заполняют некачественные тайтлы.