Редактор сохранений для Borderlands 4 может появиться в день релиза игры

Редактор сохранений — полезная штука для всех фанатов Borderlands, которые любят прибегать к нечестным способам игры. Редкую пушку накинуть, моментально поднять уровень или стать самым богатым Искателем Хранилища — всё это не проблема для специальной программы. И такая может появиться у Borderlands 4 прямо в день релиза.

© кадр из игры

Энтузиаст под прозвищем EpicNNG специализируется на контенте по Borderlands. Он рассказал, что файл сохранения Borderlands 4 мог утечь и попасть в руки моддеров. Если это правда, то редактор сохранений имеет шанс появиться прямо в день выхода игры. И утечка действительно возможна, ведь шутер дали на обзор журналистам — рецензии с оценками якобы будут опубликованы сегодня вечером.

Сам EpicNNG считает использование редакторов сохранений нечестным даже для таких целей, как демонстрация возможных билдов персонажей. Использование редактора создаёт «нереалистичные ожидания» — в честном прохождении игрок может вовсе не найти какое-то оружие или редкий щит.

Напомним, что релиз Borderlands 4 состоится 12 сентября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series (а 3 октября новинка доберётся до Nintendo Switch 2). Ранее разработчики призвали не ждать хорошей производительности на слабых компьютерах.