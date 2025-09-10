В The Outlast Trials появились новые испытания и «огненное» временное событие

Для кооперативного хоррора The Outlast Trials выпустили свежее обновление. Геймеры смогут пройти два новых МК-испытания: в Traffick the Product предстоит вторгнуться на территорию жестокого мафиози и совершить диверсию, тогда как в Disrupt the Neighborhood нужно «разрушить барьеры» и лицом к лицу встретиться с новыми «соседями».

© кадр из игры

Ещё одним интересным нововведением обновления стало временное событие Deep Burn, которое продлится до 7 октября. Во время испытаний игроки столкнутся с «терапией», наполненной огнём. Если становиться подопытным кроликом барбекю не хочется, то стоит искать противопожарные мины и воду, чтобы тушить горящие бочки и прочие воспламенённые объекты.

По-настоящему «жаркие» испытания можно увидеть в трейлере временного события. Там же показывают и способы борьбы с огненными преградами.

Вплоть до 7 октября также можно получить лимитированные косметические предметы Deep Burn. В тематический каталог входят костюмы и украшения для камеры, а также очки ночного зрения в качестве аксессуара. Что касается остальных новшеств, то теперь найденные документы будут разделены по темам, чтобы фанатам The Outlast Trials было проще следить за нитью сюжета.

Не обошлось без исправления багов и балансных правок. С полным списком изменений можно ознакомиться на странице игры. А в июле в The Outlast Trials стартовал четвёртый сезон. Тогда в игре также появились новые испытания и косметические предметы.