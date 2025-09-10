Фанаты God of War выбирают актера на роль Кратоса

Поклонники игр God of War ознакомились со списком потенциальных претендентов на роль Кратоса в сериальной адаптации Amazon. И в сети вновь вспыхнули обсуждения на тему наиболее подходящего актёра.

К сожалению, Бена Стиллера или Джона Траволты в списке не оказалось, а упомянутый Генри Кавилл — точно личная «хотелка» инсайдера. Остальные имена уже какое-то время обсуждаются в индустрии и фанатами. Это:

Кристофер Джадж (звезда God of War (2018) и God of War: Ragnarok);

Джейсон Момоа («Аквамен»);

Дэйв Батиста («Стражи Галактики»);

Уинстон Дьюк («Чёрная пантера»);

Джо Манганьелло («Человек-паук»);

Пол Левески («Блэйд 3: Троица»);

Ману Беннетт («Хоббит: Нежданное путешествие»);

Оливье Рихтерс («Джек Ричер») — ниже можно увидеть его в косплее Кратоса!

Трэвис Фиммел («Викинги»).

Похоже, что фанаты так и не смогли определиться с каким-то одним фаворитом. Несмотря на то, что в игровых сообществах часто всплывает имя Кристофера Джаджа, его кандидатуру всё-таки считают больше мемным вариантом, который не стоит воспринимать серьёзно. Для новой игры — идеально, но не для тв.

Джейсон Момоа и Дэйв Батиста кажутся слишком занятыми актёрами для съёмок в сериале. При этом Момоа похож на Кратоса лицом, а Батиста наполовину грек, что могло бы порадовать любителей аутентичности и репрезентативности. А вот выбор на роль Уинстона Дьюка, наоборот, их бы запутал и, возможно, разозлил.

Ману Беннетт и Оливье Рихтерс также кажутся одними из наиболее подходящих кандидатов. Для роли Кратоса не особо нужны выдающиеся актёрские способности, считают многие, главное — физические данные. Поэтому оцените ещё раз косплей Рихтерса.

Некоторые пользователи назвали и своих кандидатов на роль, например, Тома Холланда, Дуэйна Джонсона, Педро Паскаля и Бэллу Рэмзи. Но это не особо популярные варианты.

Съёмки сериала по God of War могут начаться весной 2026 года. Больше подробностей адаптации не так давно раскрыл сам шоураннер проекта Рональд Д. Мур («Чужестранка»).

