Портативная ретроконсоль Super Pocket NEOGEO Edition поступила в продажу

Компания Blaze Entertainment, специализирующаяся на ретрогейминге, выпустила карманную игровую консоль Super Pocket NEOGEO Edition.

© Российская Газета

Устройство оформлено в форм-фактор классического Game Boy с экраном на 2,8 дюйма и компактными габаритами, сопоставимыми с большинством современных смартфонов.

Предустановлено 14 игр с аркадных автоматов Neo-Geo, популярных в 90-е. Среди наиболее известных представлены проекты по франшизам Metal Slug и Fatal Fury.

Кроме того, заявлена совместимость с физическими картриджами бренда Evercade.

Цена девайса стартует с отметки в 70 долларов.