Ryzen 7 9800X3D назван единственным процессором для стабильной игры в CS2

Профессиональный игрок в CS2 под ником ropz пожаловался на сильные просадки fps и назвал Ryzen 7 9800X3D «единственным процессором» для стабильной игры на турнирах.

По его словам, на системах с Intel в 20-слотовых DM-серверах и напряжённых 5v5 кадры могут падать ниже 200 fps, что заметно ухудшает геймплей.

Однако спустя день сам ropz предложил сообществу прогнать один и тот же демо-повтор и собрать результаты — и картина оказалась шире: просадки фиксируются даже на топовых AMD с 3D V-Cache.

Пользователь с 9800X3D и RTX 4070 видел снижение с ~600 до 170 fps в пиковые моменты. Другой, с 9800X3D и RTX 5080, отметил минимум 163 fps на том же повторе. Были сообщения и о 135 fps на 7800X3D при почти минимальных настройках и 1280 × 960.

В обычных, менее нагруженных сценах, CS2 на 9800X3D действительно способен показывать 600+ fps, а «не-X3D» и многие Intel i5/i7 часто держат 300–400 fps. Но в «узких местах» движка стабильность рушится.