Minisforum выпустила тонкий мини-ПК AtomMan G7 Pro с видеокартой RTX 5070

На выставке IFA 2025 компания Minisforum представила линейку премиальных high-end мини-ПК, среди которых – игровой AtomMan G7 Pro. Новинка сочетает процессор прошлого поколения Intel Raptor Lake-HX с современной мобильной видеокартой GeForce RTX 5070.

© MobiDevices

Особенности

AtomMan G7 Pro оснащён 24-ядерным процессором Intel Core i9-14900HX и мобильной версией GeForce RTX 5070. Устройство имеет два слота для оперативной памяти DDR5 и два разъёма для твердотельных накопителей PCIe 4.0 M.2. Поддерживаются Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, HDMI 2.1, USB4, сетевой порт RJ45 и кардридер SD. Дополнительно предусмотрены RGB-подсветка и аппаратные кнопки переключения режимов.

Пока неизвестно, как именно реализовано охлаждение в компактном корпусе, однако именно этот фактор станет ключевым для системы с такими мощными характеристиками.

Сроки выхода и цена

Minisforum не раскрыла дату релиза и стоимость AtomMan G7 Pro. С учётом уровня «железа» можно ожидать, что цена будет высокой.