Nintendo отсудила $2 млн у продавца модифицированных консолей Switch

Суд округа Вашингтон обязал американца Райана Дэйли выплатить Nintendo компенсацию размером $2 млн и прекратить продажи инструментов для модификации Switch.

По данным иска, мужчина управлял сайтом Modded Hardware, через который распространялись взломанные приставки Nintendo Switch, модчипы и карты памяти Mig, позволявшие запускать пиратские копии игр.

Nintendo заявила, что деятельность Дэйли нанесла «значительный и невосполнимый ущерб» бизнесу компании. Суд согласился с доводами: устройства и услуги подсудимого массово использовались для обхода защиты и распространения нелегального контента. Сам Дэйли отрицал вину, однако защищал себя без адвоката.

В результате он не только обязан выплатить $2 млн, но и получил пожизненный запрет на модификацию приставок и использование средств обхода защиты. Все его устройства, содержащие потенциально пиратский софт, будут конфискованы и уничтожены.

Юристы отмечают, что это очередной шаг Nintendo в агрессивной кампании против пиратства: компания ранее добилась закрытия эмуляторов Yuzu и Ryujinx, а также победила в деле против файлообменного ресурса с нелицензионными версиями игр.