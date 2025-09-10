Atari возвращается на рынок с портативной консолью Gamestation Go за $179

Легендарная компания Atari готовится покорить сердца ретрогеймеров новой портативной консолью Gamestation Go, которая станет мостом между классическим наследием бренда и современными технологиями.

© MobiDevices

Устройство, созданное в партнерстве с My Arcade, представляет собой стильную портативную систему с 7-дюймовым дисплеем и уникальной системой управления. Главной изюминкой консоли стал оригинальный контроллер, сочетающий традиционный вращающийся регулятор с цифровым блоком управления.

Разработчики учли, что современные игроки могут растеряться перед необычной раскладкой элементов управления. Для решения этой проблемы в Gamestation Go внедрена инновационная система SmartGlow – «умная» подсветка, которая автоматически выделяет нужные кнопки и элементы управления в зависимости от запущенной игры.

Автономность устройства составляет 4-5 часов непрерывной игры. В память консоли предустановлено более 200 классических игр, включая обновленные версии культовых хитов: Missile Command: Recharged, Berzerk: Recharged и Asteroids: Recharged. Коллекция также включает бессмертный Pac-Man, Breakout: Recharged, Balls of Steel и множество других тайтлов эпохи Atari 2600, 5200 и 7800, а также аркадные игры из игровых автоматов.

Стоимость Atari Gamestation Go составит $179 на американском рынке. Первые устройства поступят в продажу уже в октябре 2025 года, что делает новинку отличным подарком к предстоящим праздникам для всех поклонников классических видеоигр.