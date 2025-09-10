Hollow Knight: Silksong стала лидером продаж в Steam в первую неделю после релиза
Новая игра Hollow Knight: Silksong заняла первое место в недельном чарте продаж Steam за период со 2 по 9 сентября.
На второй строчке расположились предзаказы Borderland 4, релиз которой намечен на 12 сентября. Третье место заняла Helldivers 2 с новым большим апдейтом, четвёртое — ещё одна новинка, NBA 2K26.
Чарт продаж Steam со 2 по 9 сентября:
Ранее аналитики заявили, что общая аудитория Silksong в первые дни уже превысила 5 млн человек.