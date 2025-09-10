Intel Arc B580 «сдулась» спустя год, лучше покупать RTX 5050

SirVikman выяснил, как показывает себя в играх B580 от Intel через год использования. Сравнивалась эта карточка с 5050.

© Ferra.ru

Все тесты проводились без разгона и разблокировки лимитов, то есть в стоке. Запускались игры в нативном Full HD без лучей.

Компьютерная сборка включала процессор 13600KF, матплату GIGABYTE Z790M AORUS, оперативную память KingBank 32 ГБ 7200 CL32, NVMe Fanxiang S770 4 ТБ, блок питания GamerStorm PN100M с золотым сертификатом.

Из игр были такие, как Final Fantasy XVI, Stellar Blade, Monster Hunter Wilds, Gothic Remake, Expedition 33, Wuchang, Cyberpunk 2077, STALKER 2, Silent Hill 2, Oblivion Remastered, Avowed, Kingdome Сome Deliverance II, Spider Man 2, The Last of Us II, Indiana Jones Great Circle.

В Final Fantasy XVI с низкими настройками графики и средними текстурами 5050 одерживает уверенную победу. В среднем она выдавала 64 к/с, а B580 - 57 к/с.

© sirVikman

© sirVikman

© sirVikman

Все результаты вы можете увидеть на видео ниже.

Вывод

В целом B580 отставала в играх от RTX 5050 на 11% (по среднему FPS) и на 31% (по 0,1% Low). Видеокарта от Intel совершенно не выдерживает конкуренции, а для нормальной её работы нужен хороший процессор.