Названы наименее устаревающие процессоры, матплаты и видеокарты

Автор YouTube-канала Serodji перечислил лучшие на сегодня комплектующие для ПК с возможностью дальнейшего апгрейда.

© Ferra.ru

Если вы собираете новый ПК под апгрейд, то на сегодня минимально вам понадобится 50-60 тысяч рублей. Правда, в этом случае у вас будет максимум бюджетная система на АМ4 или 1700 сокете. С 80 тысяч рублей идёт уже АМ5 с неплохой матплатой, но видеокартой начального уровня.

АМ4 подходит для сборки с минимальным бюджетом, но этот сокет уходит в прошлое. Целесообразность такой покупки сейчас просто нулевая. Если же у вас АМ4 уже есть, то апгрейд делать можно, но смотря на что. Например, у 5700Х3D сейчас очень высокий ценник и за ту же стоимость можно взять Ryzen 5 7500F с нормальной матплатой.

С 1700-м сокетом ситуация не лучше. Если бюджет 50-60 или максимум 70 тысяч рублей, то система будет на 12400 или 13400 с DDR4. Но проблема в том, что с 12400 имеет смысл переходить только на 14600. Этого хватит на 3-5 лет, а потом придётся пересобирать весь комп.

Что касается АМ5, то его перспективы упираются в выбор материнки. Лучше в этом случае не экономить и потратить на неё больше денег. Минимально, что стоит брать, - это В650S или S Wi-Fi MSI (либо аналоги от других производителей). Если хотите матплату под любой процессор - можете купить В650 Tomahawk Wi-Fi.

© Serodji

© Serodji

© Serodji

Также у вас может быть выбор между В850 Gaming Plus и В650 Tomahawk Wi-Fi. Первый вариант - это В650, но с дополнительным SSD и 5.0.

Среди игровых процессоров сейчас самые ходовые у AMD 7500F, 7700 и 9600Х. Максимум, что можно покупать под игры, - это 9800Х3D.

Из видеокарт RTX 5060 Ti на 16 ГБ будет шикарным решением для Full HD. RTX 5070 на 12 ГБ можно брать под 2К, но на 2-3 года. 5070 Ti вам хватит на 4-5 лет, как и 5080. Если говорить об AMD 9000-й серии, то их имеет смысл смотреть только у перекупов.

Если у вас DDR4, то берите самую доступную ОЗУ на частоте 3200 CL16 или 3600 CL18. При этом DDR5 ниже 6000 смысла покупать нет. Для большинства игровых сборок желательно брать оперативную память объёмом 32 ГБ и больше.

Из SSD под игры нет особой разницы, что именно брать, но объём должен быть не менее 1 ТБ. Примеры смотрите выше на скриншоте.

Среди блоков питания для бюджетного ПК можете рассмотреть такие модели, как Deepcool (линейка PL/PK или PF), Deepcool Gamestorm PL/PK или PF и др. (все на скриншоте выше)

Что касается охлаждения, то под 6-ядерники на АМ4, АМ5, 12400, 13400, 14400 покупайте башню на 4 теплотрубки, под 8-ядерники АМ5 и 8-ядерники с Х3D, 13600 и 14600 - башню на 6 трубок. 12-ядерники АМ5 можно охладить вариантами с 6 трубками, но опционально можете посмотреть и воду. 16-ядерники реально охладить воздухом, но лучше брать СЖО. Подробнее - на изображении выше.

Наконец, по корпусу всё очень просто: чем он больше, тем лучше поддаётся апгрейду.