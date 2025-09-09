Где найти серебряные колокольчики в Hollow Knight: Silksong

В Hollow Knight: Silksong много побочных заданий, но поручение по поиску серебряных колокольчиков в Беллхарте ставит многих игроков в тупик. Портал PC Gamer рассказал, где их найти и как выполнить этот квест.

© Steam

Победив Вдову и освободив Беллхарт от паутины, вы заметите рядом с магазинчиком доску желаний, где можно найти ряд заданий. Примите квест по поиску серебряных колокольчиков и отправляйтесь на станцию быстрого перемещения в городе. На самом нижнем ярусе станции идите не влево, там, где нужно вызывать зверя, а направо, и сломайте тайную стену, чтобы спуститься в тоннели под городом.

Там вы найдете старого ворчливого отшельника, который ничего толком не скажет; справа от него — узкая шахта, по которой можно забраться с помощью цепкого когтя. Серебряные колокольчики появляются в случайных точках этих тоннелей, их можно заметить по характерному сиянию.

По мере спуска вы встретите несколько тайных стен, которые можно сломать, и врагов, которые зарываются в колокольчики. Рано или поздно вы найдете шорткат, соединяющий тоннели под Беллхартом с соседней локацией. Если выйти из тоннелей через этот ход, то колокольчики появятся заново — их нужно будет лишь найти. В идеале, повторять процедуру спауна колокольчиков лучше, собрав две-три штуки, поскольку все восемь штук, нужные для завершения задания, не появятся сразу.

Помимо этого, колокольчики можно отыскать и в тоннелях над Беллхартом, в той области, через которую вы проходили, чтобы дойти до битвы против Вдовы.