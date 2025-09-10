Представлен DigiEra HoloMax – гибридный ноутбук-консоль с 3D-экраном

Немецкая выставка IFA 2025 стала площадкой для презентации устройства, которое может кардинально изменить представление о портативных игровых системах. Компания DigiEra продемонстрировала HoloMax – первый в мире трансформируемый ноутбук-консоль с голографическим дисплеем.

«Мы создали не просто гибридное устройство, а новую категорию продуктов», – заявил на презентации главный инженер DigiEra Маркус Вебер. «HoloMax объединяет мобильность ноутбука, производительность игровой станции и магию голографических технологий».

Механизм работы

Устройство поставляется с магнитной клавиатурой и парой съёмных геймпадов, каждый из которых работает до 10 часов без подзарядки. В режиме ноутбука HoloMax функционирует как полноценная рабочая станция, а отсоединив клавиатуру и взяв в руки контроллеры, пользователь получает портативную игровую консоль с уникальным 3D-дисплеем.

Дисплей

Ключевая инновация HoloMax заключается в 10,95-дюймовом автостереоскопическом экране с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Технология позволяет наслаждаться объёмным изображением без громоздких 3D-очков – достаточно просто смотреть на дисплей под правильным углом.

Производительность

Топовая конфигурация оснащается процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 с интегрированной графикой Radeon 890M, 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и поддержкой до четырёх накопителей M.2 общим объёмом до 4 ТБ. Младшая версия получит чип AMD Ryzen 7 8840U и 32 ГБ ОЗУ.

Цены и сроки выхода

DigiEra планирует запустить кампанию на Kickstarter уже в октябре 2025 года. Рекомендованная розничная цена флагманской модели составит $2699, более доступная версия будет стоить $1799.