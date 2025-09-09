Final Fantasy 7 Rebirth выйдет на Xbox и Nintendo Switch 2 в 2026 году

Известный инсайдер NateTheHate рассказал, что Final Fantasy VII Rebirth может выйти на Xbox и Nintendo Switch 2 в 2026 году.

© кадр из игры

Он пришёл в комментариях в тематическом обсуждении на Reddit. SwitchForce намекнул, что «три загадочные игры с цифрой 7» покажут на предстоящем Nintendo Direct. В сообществе предположили, что речь идёт о Final Fantasy VII Remake, Call of Duty: Black Ops 7, Dragon Quest 7, 007: First Light или Resident Evil 7. Однако, по его словам, никто из комментаторов не угадал. Именно к обсуждению этой темы присоединился NateTheHate.

«Rebirth выйдет на Switch 2 и Xbox в 2026 году. Так что… в следующем году вы получите ответ на вопрос, как игра работает на Switch 2», — написал он.

Отметим, что официальной информации об этом Nintendo не давала.

Ранее NateTheHate заявлял, что следующий Nintendo Direct может пройти 11 или 12 сентября. Подробностей о том, что может представить компания, он не раскрыл.