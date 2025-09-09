Ни один игрок не смог предсказать итоги групповой стадии The International 2025

Разработчики Dota 2 сообщили, что ни один игрок не смог верно предсказать итоги групповой стадии The International 2025.

Результаты 16 команд смогли угадать 0 человек, и даже 10 точных прогнозов дали всего 0,02% участников, то если 6 человек.

И наконец, мы хотели бы поздравить тех, кто верно предсказал места всех шестнадцати команд на «Дороге на The International». То есть… никого. Представьте себе, ни одно из миллионов и миллионов предсказаний не оказалось идеальным.

При этом 1 из 6 победителей конкурса прогнозов рассказал, что это вышло случайно — он ставил фаворитов слева, поэтому Spirit оказалась в зоне вылета (он же верил, что они пройдут без поражений).

Это просто сумасшедшая удача. Я не заметил текст внизу, когда выбирал команды, и думал, что надпись «4-0» и другие относятся к обеим строчкам.