Atari выпустила Adventure of Samsara вместе с Hollow Knight и провалилась

Компания Atari решила не менять дату релиза перезапуска ретро-метроидвании Adventure of Samsara и выпустила её вместе с Hollow Knight: Silksong. Итог — пиковый онлайн в 12 человек.

© кадр из игры

Adventure of Samsara — перезапуск игры 1980 года. Разработчики говорят, что она сочетает в себе пиксельную графику, классический геймплей, а также сюжет о смерти, возрождении и памяти.

Правда, никто старания создателей игры не оценил. Ну, почти никто. Релиз Adventure of Samsara состоялся в один день с Hollow Knight: Silksong и, судя по данным SteamDB, очень зря. Пиковый онлайн у метроидвании от Atari — 12 человек. По предварительным подсчётам, купили её не больше 400 человек.

Другие разработчики ранее всё-таки перенесли даты релиза, чтобы не попасть под цунами под названием Hollow Knight: Silksong. В частности, издатель Devolver Digital отложил выход приключения Baby Steps. Также поступили авторы метроидвании Stomp and the Sword of Miracles.

Ранее гендиректор Atari Уэйд Розен рассказывал, что компания стремится вносить инновации в ретро-игры и не собирается менять свою целевую аудиторию. А также назвал игры, над которыми он хотел бы поработать.